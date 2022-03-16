قانوني: يجب إيقاف البلوي عام كامل وبيان الاتحاد دليل الجهل

صدم الخبير القانوني أحمد الأمير، جمهور نادي الاتحاد السعودي ومسؤوليه، بتعليقه على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي، واستيائه من بيان إدارة النادي الأخير برئاسة أنمار الحائلي.

إيقاف البلوي أربع مباريات والاتحاد يطالب بحل لجنة الانضباط:

بالأمس، أصدرت لجنة الانضباط عقوبة على حامد البلوي على خلفية أحداث الكلاسيكو أمام الهلال.

العميد كان قد حل ضيفًا على الزعيم، الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

وعقب المباراة، خرج البلوي منتقدًا اختيارات اتحاد القدم لطاقم التحكيم، مطالبًا المسؤولين باحترام الناديين. (طالع التفاصيل)

وعلى إثر هذه التصريحات، قررت اللجنة حرمانه من حضور أي مباراة رسمية لفريقه لمدة أربع مباريات، مع تغريمه 75 ألف ريال. (طالع التفاصيل)

لكن أصدرت إدارة العميد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بيانًا صارمًا، طالبت به حل لجنة الانضباط وإعادة تشكيل لجنة جديدة، اعتراضًا على أربعة قرارات وصفتها بـ"المستفزة" أصدرتها مؤخرًا ضد الاتحاد. (طالع التفاصيل)

كيف علق الأمير على عقوبة البلوي ؟

الخبير القانوني أكد أن إصدار عقوبة ضد المدير التنفيذي للعميد، قرار صحيح، لكنه أكد أنه كان من المفترض أن يتم إيقافه لمدة عام كامل.

الأمير كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "القرار صحيح حسب لائحة الانضباط وكان من المفترض أن يكون قرار الإيقاف لمدة أطول، القرار قابل للاستئناف من لجنة الاستئناف ومن ثم مركز التحكيم الرياضي".

وأضاف: "من المفترض أن تكون العقوبة لمدة موسم رياضي، وذلك استنادًا إلى نص المادة 2/5/50، والمادة 80".

المادة 2/5/50 أتى في نصها: "إذا كان من غير الأشخاص المذكورين في النقطة السابقة (لاعب – من الجهاز التدريبي أو الطبي)، يعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال".

#للتوضيح



- من المفترض ان كون العقوبة لمدة موسم رياضي وذلك استنادا الى نص المادة ٥٠/٥/٢



- والمادة ٨٠ https://t.co/5QvwGK0GU6 pic.twitter.com/Y8AWju957y — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) March 15, 2022

وبسؤاله عما إذا كانت عقوبة الإيقاف لأربع مباريات تقتصر على حضوره مباريات الفريق الأول فقط أم كافة الفئات السنية بحكم كونه الرئيس التنفيذي للنادي بشكل عام، أوضح الأمير: "جميع المباريات التي يحق له مرافقة الفرق فيها، يعني ممكن يتم وضع اسمه ضمن قائمة الفريق الأول والشباب والناشئين ويتم استنفاذ عقوبته خلال أسبوع".

"بيان الاتحاد يثبت جهل مسؤوليه"

أما بخصوص بيان النادي الجداوي، الذي طالب به بعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل حل لجنة الانضباط، فوصفه الخبير القانوني بـ"الجهل بالأنظمة".

وأوضح الأمير أنه كي يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية من اتحاد الكرة، يجب أن يكون الاجتماع بناءً على رغبة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الأغلبية تعني أكثر من 23 عضوًا، وليس نادٍ واحد فقط.

وأضاف أحمد الأمير: " اللي ما يعرف أن المنسق الإعلامي أحد مسؤولي المباراة، بالطبع ما يعرف أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي 47 عضو ولابد من اتفاق أكثر من نصفهم لعقد جمعية عمومية غير عادية، مشكلة لما يكون المسؤول جاهل بالأنظمة والقوانين".

#للتوضيح



2️⃣



- اللي ما يعرف ان المنسق الاعلامي احد مسؤولي المباراة، بالطبع ما يعرف ان عدد اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي 47 عضو ولابد من اتفاق اكثر من نصفهم لعقد جمعية عمومية غير عادية



- مشكلة لما يكون المسؤول جاهل بالانظمة والقوانين — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) March 16, 2022

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