"قال نعم".. جوندوان ينتظر خطوة برشلونة الأخيرة لإعلان مستقبله رسميًا

الألماني يعرف جيدًا ما هو مقبل عليه

يواصل إلكاي جوندوان إعطاء الأولوية للعب في برشلونة وهو شعور متبادل من طرف النادي الكتالوني الذي يعمل بجد لضمان تسجيل الدولي الألماني، وهو أمر يجب أن يتم على الفور تقريبًا حتى ينتهي كل شيء دون أي مشكلة.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أفادت بأن جوندوان وافق بالفعل على التوقيع لمدة ثلاثة مواسم ويأمل أن تكون هناك ضمانات كاملة لذلك قبل الإعلان عن قرار قد يكون وشيكًا بالفعل.

كان برشلونة يثق دائمًا بكلمة جوندوان، الذي أعطى الموافقة اللفظية قبل بضعة أسابيع بعد عدة محادثات مع تشافي هيرنانديز.

وخلال الأسبوع الماضي، عمل البلوجرانا على تجهيز العقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مدركًا أن هناك عرضًا لعقد جديد من مانشستر سيتي لمدة عامين يبدو مرتفعًا، لكن في النادي كان واضحًا أن قرار اللاعب ينطوي على اللعب بقميص البلوجرانا وبدء تحدٍ جديد خصوصًا بعد فوزه بكل شيء مع النادي الإنجليزي.

يود جوندوان أن يعلن عن مستقبله في الأيام القليلة المقبلة، ولكن لا تزال هناك العديد من الشروط والاتفاقيات التي على برشلونة أن يبرمها مع رابطة الدوري الإسباني وكل شيء قد يحدث قبل أن يتم التسجيل دون أي مشكلة.