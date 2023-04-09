"قاسية"! جروب واتساب لاعبي برشلونة يشتعل عقب سقوط ريال مدريد ضد فياريال

لاعبو برشلونة يسخرون من هزيمة ريال مدريد أمام فياريال

كانت خسارة ريال مدريد على ملعبه من فياريال في الدوري الإسباني محور اهتمام لاعبي خصمه برشلونة، الذين علقوا على الهزيمة القاسية فيما بينهم وهنأوا لاعبي الغواصات الصفراء على انتصارهم.

وخسر ريال مدريد على ملعبه، سانتياجو بيرنابيو، من فياريال 3-2، أمس السبت، في الدوري ليرتفع الفارق بين ريال مدريد والمتصدر برشلونة إلى 12 نقطة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن "جروب الواتساب" الخاص بلاعبي برشلونة انهالت عليه الرسائل بعد نهاية مباراة ريال مدريد بين التعجب من الهزيمة والفرحة بتأزم موقف ريال مدريد في الليجا. وبحسب الصحيفة فإن كلمة "قاسية" كانت الأكثر تكرارًا في رسائل لاعبي الفريق الكتالوني.

وأرسل بعض لاعبي برشلونة رسائل تهنئة لأصدقائهم في فياريال خاصة باريخو ورينا؛ ففريقهم يبعد بأربع نقاط عن اللعب بدوري الأبطال.

وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة قاسية هو الآخر نهاية الأسبوع على يد ريال مدريد في ملعب كامب نو برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيلعب ريال مدريد نهائيه.