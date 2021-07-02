ما هو سبب غياب صلاح عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟
بعد فترة طويلة من التكهنات وحالة من الجدل، أعلن شوقي غريب قائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وغاب عنها نجوم انتظر الجماهير ضمهم، أبرزهم محمد صلاح ومصطفى محمد.
كانت مشاركة صلاح كأحد اللاعبين فوق السن مطلب جماهيري، أما مصطفى محمد فهو أحد أعضاء المنتخب الأولمبي، وقد شارك في كأس أمم إفريقيا وتأهل خلالها للأولمبياد.
هناك عدد آخر من النجوم في منتخب مصر الأولمبي، لعل أبرزهم رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، وأحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا وهداف الدوري المصري، وغيرهم من النجوم.
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ما هو سبب غياب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟
رفض نادي ليفربول مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر، وذلك لحاجة الفريق للاعب خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، الذي سينطلق بعد أيام قليلة من انتهاء الدورة الأولمبية.
يمكن القول هذا ليس السبب الوحيد لرفض ليفربول، فهناك سبب آخر هو ارتباط صلاح بعدد من مواعيد المنتخب المصري الأول خلال الموسم.
سيشارك الفراعنة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير 2022، وهذه الفترة سيجبر خلالها الريدز على التخلي عن نجمهم الأول.
بطولة أخرى سيشارك فيها منتخب مصر في نهاية 2021، وهي كأس العرب للمنتخبات، وبالطبع سيسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى ضم صلاح فيها.
ما هي قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021؟
استدعى المدرب شوقي غريب 3 لاعبين فوق السن، هم أحمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك.
|المركز
|اللاعب
|الفريق
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|الأهلي
|حراسة المرمى
|محمد صبحي
|الاتحاد السكندري
|حراسة المرمى
|محمود جاد
|إنبي
|الدفاع
|أحمد حجازي
|الاتحاد السعودي
|الدفاع
|محمود حمدي الونش
|الزمالك
|الدفاع
|محمد عبد السلام
|الزمالك
|الدفاع
|أسامة جلال
|بيراميدز
|الدفاع
|أحمد رمضان بيكهام
|الأهلي
|الدفاع
|كريم العراقي
|المصري
|الدفاع
|كريم فؤاد
|النجوم
|الدفاع
|أحمد أبو الفتوح
|الزمالك
|الوسط
|أكرم توفيق
|الأهلي
|الوسط
|عمار حمدي
|الاتحاد السكندري
|الوسط
|ناصر ماهر
|الأهلي
|الوسط
|إمام عاشور
|الزمالك
|الهجوم
|رمضان صبحي
|بيراميدز
|الهجوم
|إبراهيم عادل
|بيراميدز
|الهجوم
|عبد الرحمن مجدي
|الإسماعيلي
|الهجوم
|طاهر محمد طاهر
|الأهلي
|الهجوم
|صلاح محسن
|الأهلي
|الهجوم
|ناصر منسي
|طلائع الجيش
|الهجوم
|أحمد ياسر ريان
|سيراميكا كليوباترا