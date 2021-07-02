ما هو سبب غياب صلاح عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟

أعلن مدرب منتخب مصر الأولمبي اليوم قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وغاب عنها محمد صلاح نجم ليفربول، فما هو سبب عدم استدعائه؟

بعد فترة طويلة من التكهنات وحالة من الجدل، أعلن شوقي غريب قائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وغاب عنها نجوم انتظر الجماهير ضمهم، أبرزهم محمد صلاح ومصطفى محمد.

كانت مشاركة صلاح كأحد اللاعبين فوق السن مطلب جماهيري، أما مصطفى محمد فهو أحد أعضاء المنتخب الأولمبي، وقد شارك في كأس أمم إفريقيا وتأهل خلالها للأولمبياد.

هناك عدد آخر من النجوم في منتخب مصر الأولمبي، لعل أبرزهم رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، وأحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا وهداف الدوري المصري، وغيرهم من النجوم.

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ما هو سبب غياب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟

رفض نادي ليفربول مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر، وذلك لحاجة الفريق للاعب خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، الذي سينطلق بعد أيام قليلة من انتهاء الدورة الأولمبية.

يمكن القول هذا ليس السبب الوحيد لرفض ليفربول، فهناك سبب آخر هو ارتباط صلاح بعدد من مواعيد المنتخب المصري الأول خلال الموسم.

سيشارك الفراعنة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير 2022، وهذه الفترة سيجبر خلالها الريدز على التخلي عن نجمهم الأول.

بطولة أخرى سيشارك فيها منتخب مصر في نهاية 2021، وهي كأس العرب للمنتخبات، وبالطبع سيسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى ضم صلاح فيها.

ما هي قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021؟

استدعى المدرب شوقي غريب 3 لاعبين فوق السن، هم أحمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك.

🔴 شوقي غريب يعلن قائمة الأولمبياد 🇪🇬 ....⬇️⬇️

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو ويبدأ تجمع الفريق الخميس المقبل فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.#EFA pic.twitter.com/A0SUAIK418 — EFA.eg (@EFA) July 2, 2021