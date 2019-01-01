قائمة إيطاليا| عودة كوالياريلا.. واستدعاء الواعد كين

مانشيني يستعد لمواجهتي تصفيات يورو 2020..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن قائمته لمباراتي أسبوع التوقف الدولي.

وشهدت القائمة استدعاء الواعد مويسي كين مهاجم يوفنتوس، بالإضافة إلى فابيو كوالياريلا نجم سامبدوريا المخضرم وهداف الكالتشيو الحالي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري) – جيانلويجي دوناروما (ميلان) – ماتيا بيرين (يوفنتوس) – سالفاتوري سيريجو (تورينو)

خط الدفاع: كريستيانو بيراجي (فيورنتينا) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – أليساندرو فلورنزي (روما) – أرماندو إيتسو (تورينو) – جيانلوكا مانشيني (أتالانتا) – كريستيانو بيتشيني (فالنسيا) – أليسيو رومانيولي (ميلان) – ليوناردو سبيناتسولا (يوفنتوس)

خط الوسط: نيكولو باريلا (كالياري) – برايان كريستانتي (روما) – جورجينيو (تشيلسي) – ستيفانو سينسي (ساسولو) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) – نيكولو زانيولو (روما)

خط الهجوم: فيديريكو بيرناردسكي (يوفنتوس) – فيديريكو كييزا (فيورنتينا) – ستيفان الشعراوي (روما) – مويسي كين (يوفنتوس) فينشنزو جريفو (فريبورجو) – شيرو إيموبيلي (لاتسيو) كيفن لاسانيا (أودينيزي) – ليوناردو بافوليتي (كالياري) – ماتيو بوليتانو (إنتر) – فابيو كوالياريلا (سامبدوريا)

ويخوض الأزوري مباراتين ضد فنلندا وليختنشتاين في تصفيات يورو 2020، يومي السبت 23 والثلاثاء 26 من مارس الجاري.