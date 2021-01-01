قائد الوحدات: لن نكون محطة عبور بدوري أبطال آسيا

لاعب الوحدات يتحدث عن التعادل مع النصر

عبر أحمد إلياس، قائد فريق الوحدات الأردني، عن رضاه بشأن التعادل السلبي لفريقه مع نادي النصر، وخروج فريقه من المباراة بنقطة واحدة، في أول مشاركة لفريقه بدوري أبطال آسيا.

الوحدات فرض التعادل السلبي على النصر، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

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إلياس قال خلال تصريحات عقب المباراة: "لعبنا مباراة صعبة، وواجهنا فريقًا كبيرًا ببطولة دوري أبطال آسيا، وحققنا انطلاقة قوية في أول مشاركة لنا بالبطولة القارية".

قائد الوحدات تابع: "النصر له صولات وجولات بالبطولة الآسيوية، وسنقدم كل ما لدينا، ولن نكون محطة عبور أي فريق ببطولة دوري أبطال آسيا".

وأردف: "الوحدات فريق عريق، ونمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ونحن أبطال الدوري الأردني، وكان هدفنا في المباراة هو تشريف الكرة الأردنية".

وأنهى إلياس تصريحاته قائلًا: "جماهير الوحدات تنتظر منا الكثير خلال الفترة القادمة، والفرق المشاركة أكبر من الناحية المادية، ونلعب بروح الفريق من أجل الشعار".