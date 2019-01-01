قائدة أمريكا ردًا على ترامب: لديك قائمة أعمال أهم من "تويتر"

رد ناري من القائدة المتمردة

قررت قائدة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات ميجان رابينوي، تصعيد حربها الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب، بعد تغريدته الأخيرة، التي انتقد خلالها تصريحات اللاعبة الثلاثينية، لموقفها من زيارة "البيت الأبيض".

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو صاحبة الـ33 عامًا، أشارت خلاله إلى أنها لن توافق على زيارة البيت الأبيض، حال حصلت على دعوة، وهو ما أثار غضب رئيس أحفاد العم سام، ليخرج بتغريدات انتقامية من اللاعبة.

وفي تعليقها الأول على موجة الهجوم عليها من قبل الرئيس الثري، قالت ميجان في حديث صحفي "ننتظر منه القيام بأشياء أفضل في جدول أعماله، مؤكد تخطى أشياء مهمة من أجل ذلك (التغريدة)"، مضيفة "أُحب أن أكون أكثر انفتاحًا وصدقًا مع النفس"، مشيرة إلى أن تقدمها في السن ساعدها على الوصول لهذه الدرجة من الصراحة مع النفس".

وتابعت "أعتقد أنني أمريكية 100%، وإذ كنا نريد التحدث عن المثل العليا، التي ندافع عنها والأغاني والنشيد والأشياء التي ترعرعت عليها، فمن المؤكد أنني مواطنة أمريكية بامتياز، ومن الواضح أنني محظوظة لوجودي في هذا البلد، ربما ما كنت أتمكن من القيام بكل ذلك في العديد من البلدان الأخرى".

ضع عنوانًا لهذه الصورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 😅 pic.twitter.com/gR5W1ZMETe — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وختمت التصريحات النارية "لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التحسن، وأيضًا لا يستثني أهمية مواصلة الكفاح لنكون أفضل، صحيح هذا البلد تأسس على المثل العظيمة، لكنه في الوقت ذاته قائم على العبودية، لذا من الضروري أن نكون صادقين مع أنفسنا حيال هذا الأمر، وذلك بانفتاح أكثر في الحديث عن تلك المشاكل، لنوافق بين المشاكل وخطة التقدم إلى الأمام لجعل البلد أفضل للجميع".

وكانت ميجان قد غابت عن مباراة الأمس ضد المنتخب الإنجليزي، التي انتهت بفوز منتخب بلادها بهدفي مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للسيدات، وذلك بداعي الإصابة في أوتار الركبة.