في مؤتمر عاصف .. مدرب البرتغال يؤكد: لست مجبرًا على إشراك رونالدو وهذا تأثير مقابلته!

فرناندو سانتوش مدرب منتخب البرتغال أجرى مؤتمرًا صحفيًا عاصفًا تمحورت معظم أسئلته حول كريستيانو رونالدو ومقابلته المثيرة للجدل.

يصر فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها كريستيانو رونالدو مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان لا تؤثر على المنتخب، وذلك في مؤتمر صحفي عاصف تعرض فيه مدرب البرتغال للهجوم بالأسئلة حول مقابلة رونالدو.

رونالدو أصبح حديث الجميع خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشر مقتطفات من حواره مع بيرس مورجان، والذي هاجم فيه إدارة مانشستر يونايتد بضراوة.

سانتوش سُئل مرارًا وتكرارًا عن مقابلة رونالدو، وقلل من أي تأثير يمكن أن تنتجه على غرفة تبديل الملابس في البرتغال.

وقال سانتوش: "هذه المسألة لا تتعلق بنا، لا تتعلق بالمنتخب الوطني، الرجل، اللاعب، قرر إجراء مقابلة مثل غيره من الرياضيين لمناقشة أموره الشخصية".

وأضاف: "هذا لا يمتد إلى المنتخب الوطني، على حد علمي، لم يتحدث عن المنتخب الوطني، لذا فهي مقابلة شخصية نحتاج إلى احترامها، التسامح هذه الأيام هي كلمة طنانة ونحن بحاجة إلى احترام ما يعتقده الآخرون ويقولونه بشرط ألا يؤثر على ما نفعله، لم يعلق أي من لاعبي فريقي على المقابلة على الإطلاق".

وبعدما أكد سانتوش أن رونالدو سيغيب عن مباراة البرتغال الودية أمام نيجيريا بسبب المرض، سُئل المدرب عما إذا كان ذلك العذر حقيقيًا ليرد ضاحكًا: "لو كان أي لاعب آخر لما طرحت هذا السؤال، الأمر حقيقي هو يعاني من التهاب المعدة والأمعاء، سيعاني أي لاعب إذا تعرض لذلك. إنه غير مستعد للعب".

وعما إذا كان مضطرًا لإشراك رونالدو في كأس العالم، استشاط سانتوش غضبًا، ورد قائلًا: "مجبر؟ لا يوجد ما يجبرني على شيء، هذا ليس مطلبًا، لا أحد أجبرني على القيام بأي شيء هنا، السؤال كان يمكن أن يكون: بالنظر إلى ما قدمه رونالدو مؤخرًا هل يجب أن يبدأ؟".

ليختتم سانتوش المؤتمر قائلًا: "هذا يسري على كريستيانو رونالدو وعلى جميع اللاعبين في المنتخب الوطني، إذا كان مدرب ما مجبرًا على وضع لاعب في التشكيل الأساسي فإن هذه الأشياء لا توجد هنا".