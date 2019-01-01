في ليلة عودة نيمار باريس يتخطى ليل بسهولة

انتصار سهل للفريق العاصمي بهدفين

حقق باريس سان جيرمان فوزاً سهلاً على حساب ليل، بهدفين دون رد في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيل، نيمار لأول مرة منذ فترة طويلة، بسبب الإصابة، وشارك منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 65 ليحل مبابي بدلاً منه.

ورفض اللاعب البرازيلي الجلوس على مقاعد البدلاء بعد خروجه، وغادر الملعب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.

الفريق الباريسي، افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 17، عن طريق إيكاردي، بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها إدريسا جاي قابلها ماورو بلمسة واحدة في الشباك.

وبعد نصف ساعة من مجريات الشوط الأول، استلم أنخيل دي ماريا على الجانب الأيمن تمريرة من دراكسلر توغل بها إلى منطقة الجزاء ووضعها من فوق الحارس في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة يواصل باريس تصدره لجدول الدوري، ويصل إلى النقطة 33، بفارق 11 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني الذي يلعب هذه الجولة أمام توليسو.

على الجانب الآخر تراجع ليل للمركز السابع برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن سانت إيتيان صاحب المركز الرابع.