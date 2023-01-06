في ليلة الأخطاء الغريبة .. توهج راشفورد يقود مانشستر يونايتد لعبور إيفرتون في كأس الاتحاد

مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

عبر مانشستر يونايتد مواجهة إيفرتون في قمة مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز 2/1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد واصل سلسلة انتصاراته، لكن هذه المرة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد ست انتصارات متتالية على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإثارة بدأت مبكرًا بهدف أول للشياطين الحمر بعد تمريرة عرضية أرضية مذهلة من ماركوس راشفورد أودعها أنتوني في شباك التوفيز في الدقيقة الرابعة، بينما جاء التعادل في الدقيقة 14 عن طريق كونور كوادي بعد خطأ كارثي من ديفيد دي خيا حارس اليونايتد الذي ترك الكرة تعبر من بين أقدامه ليقابلها المدافع الإنجليزي ويسددها في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الشوط الثاني شهد عودة اليونايتد للتقدم من جديد لكن بنيران صديقة في الدقيقة 52، عبر كوادي الذي فشل في التعامل مع عرضية راشفورد، وسجل نجم اللقاء ماركوس راشفورد الهدف الثالث لليونايتد من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 48 تدخل قوي من تايرل مالاتسيا مدافع اليونايتد على أليكس إيوبي ليغادر اللاعب محمولًا على ناقلة المسعفين باكيًا آثر إصابة قوية، بينما تم إلغاء هدف في الدقيقة 74 عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون بداعي التسلل على ديماراي جراي صانع الهدف.

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة تشارلتون أثلتيك في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الثلاثاء القادم.