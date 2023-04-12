في قلب مانشستر.. جمهور بايرن ميونخ يطالب برحيل الشيخ منصور وعائلة جليزر

أحمد مجديأحمد مجدي
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جماهير البافاري لا تعرف الرحمة!

خلال المواجهة النارية التي جمعت كلًا من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة، كانت هناك ملحمة في المدرجات من قبل جماهير بايرن التي ذهبت إلى ما هو أكثر من انتقاد فريقها.

فقد حمل مشجعو الفريق البافاري لافتات احتجاجية خلال وجودهم في ملعب الاتحاد، ولكنها لم تكن ضد فريقهم أو إدارته أو حتى مدربه توخيل أو اللاعبين.

وكتبت الجماهير : "جليزرز، الشيخ منصور، إلى الخارج!" مع لافتة أخرى واضحة تحمل عبارة: "كرة القدم للناس".. وذلك في إشارة إلى مالكي ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

"الشياطين الحمر" مانشستر يونايتد مملوكون ملكية خاصة لعائلة جليزر، بالإضافة إلى ذلك ، فإن أبناء الراحل مالكولم جليزر - الذي بدأ في شراء الأسهم في عام 2003 - يجلسون في مجلس إدارة النادي.

بينما تدير وتمتلك مانشستر سيتي مجموعة "سيتي" لكرة القدم التي تتخذ من دبي مقراً لها، برئاسة الشيخ منصور بن زايد أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات.

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