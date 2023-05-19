في غياب دي يونج وظهور نجم سيلتا فيجو .. قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني!

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن أفضل لاعبين في الموسم بالدوري الإسباني قبل نهاية الليجا بأربع جولات، برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني بعد غياب البطولة عن خزائن النادي في السنوات الثلاث الماضية.
وجاء كل من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة على رأس الاختيارات، والتي شهدت غياب رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج لاعبي البرسا على الرغم من دورهم البارز في تتويج فريقهم ببطولة الليجا.
واختير مارك-أندريه تير شتيجن (برشلونة) الحارس الأفضل في الموسم، بينما جاء الخماسي الدفاعي جول كوندي (برشلونة)، ديفيد جارسيا (أوساسونا)، أليخاندرو بالدي (برشلونة)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).
وتم اختيار خماسي في خط الوسط وهم: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، بيدري (برشلونة)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، جابرييل فيجا (سيلتا فيجو).
وفي الهجوم جاء الرباعي: كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
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