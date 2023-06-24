في عيد ميلاده .. من الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعمر 36 عامًا؟

كيف تفوق ميسي على رونالدو في عيد ميلاده الـ36؟

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ36 ولذلك قارن موقع للإحصائيات بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما تم السادسة والثلاثين.

ويبلغ كريستانو رونالدو حاليًا 38 عامًا وهو أكبر من النجم الأرجنتيني ميسي بعامين فقط، ودائمًا كان هناك منافسة بين النجمين من حيث الأفضل بينهم في التاريخ وبعد انتقال رونالدو إلى النصر السعودي وموافقة ميسي على الانضمام لفريق إنتر ميامي الأمريكي، ستستمر المنافسة.

وقام موقع "Messi vs Ronaldo" وهو يستخدم لمقارنة إحصائيات الثنائي بمطابقة كلا اللاعبين ضد بعضهما البعض في نفس العمر وجاء في المقدمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من لعب ميسي 15 مباراة أقل من رونالدو، إلا أن النجم الأرجنتيني سجل 45 هدفًا إضافيًا و132 تمريرة أخرى خلال تلك الفترة وسجل "هاتريك" أكثر من رونالدو.

وتفوق رونالدو على ميسي في التسجيل بالرأس، حيث سجل 130 هدفًا برأسه مقارنة بـ 26 هدفًا لميسي فقط، بينما تفوق ميسي في التسديدات البعيدة حيث سجل 33 هدفًا أكثر من رونالدو من خارج منطقة الجزاء.

وعندما يتعلق الأمر بأنواع محددة من الأهداف المسجلة فإن رونالدو لديه 134 ركلة جزاء مقارنة بـ108 لميسي، لكن ميسي سجل خمس ركلات حرة متفوقًا على النجم البرتغالي.