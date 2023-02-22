"في طريقي إلى والدتك".. إيفان توني يدمّر مشجع قرر استفزازه!

المهاجم الإنجليزي يواجه سيلًا من العنصرية

رد مهاجم برينتفورد إيفان توني على تلميحات أحد المتابعين على "إنستجرام" بالإساءة له ولوالدته، وذلك على خلفية اتهام المهاجم الإنجليزي بالمراهنة على نتائج المباريات.

وقد تعرض توني البالغ من العمر 26 عامًا لما مجموعه أكثر من 260 تهمة من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي في نهاية العام الماضي فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لقواعد المراهنة بموجب قاعدة الاتحاد الإنجليزي.

في غضون ذلك، لا يزال الدولي الإنجليزي يسجل على أرض الملعب ووصل حاليًا إلى سبعة أهداف في آخر تسع مباريات له.

لكن هذا لم يجعل المهاجم الدولي أكثر هدوءًا عبر منصات التواصل الاجتماعي إذ لا يزال يقابل أي اتهامات تخص ملف المراهنات بشكل قاسٍ للغاية.

وقد نشر توني صورة على منصة التواصل الاجتماعي له وهو يمشي مرتديًا بدلة رياضية غير رسمية، إلى جانب التعليق: "أشعر بالراحة" ليعلق أحد متابعيه على التدوينة قائلاً: "في طريقك للمراهنات؟".. فرد عليه توني: "بل ذاهب إلى والدتك!".

يمر توني بفترة صعبة، خصوصًا بعد هدفه في آرسنال ووابل الشتائم العنصرية التي تلقاها بعد المباراة التي تسبب فيها بتعثر الجانرز، ووصل الأمر إلى إصدار ناديه برينتفورد بيانًا رسميًا تأسف فيه على "اضطرار توني للتعامل مجددًا مع هذه الأمور".