في حفل كتاب تخليد إنجاز الرابعة عشر .. بيريز: ريال مدريد الأعظم في العالم!

رئيس النادي الملكي لا يرى فريقًا أفضل في القرن الجديد!

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إنه يعتبر فريقه هو الأفضل في القرن الجديد بعد كل تلك الألقاب التي حصدها في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز خلال حفل إطلاق كتاب: "الرابعة عشر .. أبطال العودات"، والذي يخلد إنجاز الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال بيريز: "حصولنا على خمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا خلال تسع سنوات هو أمر رائع ويقول لنا إن ريال مدريد هو النادي الأعظم في القرن الـ 21".

وأضاف عن العودات التاريخية في دوري الأبطال: "هذا يوضح أن ريال مدريد لا يستسلم أبدًا، هذا هو تفسير ما حدث في الموسم الماضي، كل من يرتدي ذلك القميص يعرف قيمته".

ريال مدريد كان قد حقق لقب الرابعة عشر على حساب ليفربول في النهائي الذي شهد سيطرة إنجليزية لكن هدف ملكي وحيد كان كفيلًا بحصد اللقب.

جدير بالذكر أن الفريق الإسباني سيواجه ليفربول من جديد هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكن في دور الـ 16.