في حضور ميسي ونيمار .. باريس سان جيرمان يكرم بيليه بلفتة مميزة

لفتة رائعة من نجوم باريس سان جيرمان لتكريم الأسطورة بيليه.

قام نادي باريس سان جيرمان ونجومه بلفتة رائعة لتكريم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي رحل عن عالمنا قبل نحو أسبوعين.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره أنجيه مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء"، في المباراة التي تقام لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وقبل المباراة، ارتدى لاعبو باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، قمصانًا تحمل صورة بيليه، مع كلمة "خالد" لتكريم بيليه.

باريس سان جيرمان أبرز تلك اللفتة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث نشر صورًا للاعبيه أثناء عمليات الإحماء، مع تعليق: "في ذكرى الملك بيليه".

يذكر أن بيليه رحل عن عالمنا في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.