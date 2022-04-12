في حضور الإمارات .. خماسي سعودي يقود تشكيل الأفضل في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشكيل الأفضل للجولة الثانية من دور المجموعات لدول الغرب في دوري أبطال آسيا، والتي يسيطر عليها الهلال والشباب السعوديان.

الزعيم والليث الأبيض فقط من بين فرق دول الغرب هما من حققا العلامة الكاملة في أول جولتين، برصيد ست نقاط، منفردين بها بصداراتي المجموعتين الأولى والثانية، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيهما.

وفي ظل هذا التفوق تواجد خمسة لاعبين من كلا الفريقين في تشكيل الأفضل، لكن ليس من بينهم ميشيل ديلجادو؛ لاعب الزعيم، والحاصل على نجم مواجهة الريان القطري في هذه الجولة، للمرة الثانية على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف (الهلال)

في الدفاع: فروخ سايفييف (ناساف كارشي الأوزبكي) – إياجو سانتوس (الشباب) – شيرزود عظموف (باختاكور الأوزبكي) – ضرغام إسماعيل (القوة الجوية العراقي).

في الوسط: بيرنارد دوارتي (الشارقة) – ماركو ستانويفيتش (ناساف) – محمد كنو (الهلال) – كايو (الشارقة).

في الهجوم: عبد الله الحمدان (الهلال) – كارلوس جونيور (الشباب).

🔥 شهدت الجولة الثانية من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022 الكثير من الإثارة!



نتعرّف سوياً على التشكيلة المثالية 💪🏻 pic.twitter.com/4fvbSF2JQ3 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 12, 2022

يذكر أن الهلال تغلب في هذه الجولة بثلاثية نظيفة على الريان القطري، وبالنتيجة نفسها فاز الشباب أمام الجزيرة الإماراتي.

أما الشارقة ففاز أمام الاستقلال الطاجيكي بثنائية مقابل هدف وحيد، وتلقى القوة الجوية الهزيمة أمام مومباي سيتي الهندي بالنتيجة نفسها، وأخيرًا فاز باختاكور أمام التعاون السعودي بهدف نظيف.

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