بيان رسمي .. باريس يتمسك بالأمل في ظهور نيمار أمام بايرن ميونخ

نتيجة الفحوصات الجديدة للنجم البرازيلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقف مهاجمه البرازيلي نيمار من الإصابة، وسط الشكوك حول غيابه أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

نيمار تصدر عناوين الصحف هذا الأسبوع بسبب مستواه الرائع في فوز باريس على ليل في الدوري الفرنسي، ولكن اللاعب أصيب في كاحله مرة أخرى في لحظة حاسمة من الموسم.

وقال باريس في بيان رسمي عن إصابة نيمار:"الاختبارات الجديدة التي أجريت اليوم تؤكد حدوث التواء في كاحل نيمار مع تلف في الأربطة، سيتم إجراء اختبار جديد في بداية الأسبوع المقبل".

وبذلك يؤكد النادي الفرنسي غياب اللاعب أمام مارسيليا في المباراة القادمة بالدوري، بينما يترك الأمور مفتوحة أمام إمكانية مشاركة نيمار أمام بايرن في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال يوم 8 مارس القادم، رغم التأكيدات من مختلف الصحف بأن اللاعب سيغيب في حالة عدم حدوث أي معجزة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى لصالح بايرن ميونخ بهدف نظيف، وشهد طرد بنجامين بافارد في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.