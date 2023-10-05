في أسوأ توقيت ممكن .. بطل فضيحة توتنهام وليفربول يصدر كتابًا مثيرًا للجدل!

مسلسل سوء الحظ يواصل مطاردة حكم الفار في مباراة توتنهام وليفربول بالدوري الإنجليزي..

يبدو أن مسلسل سوء الحظ سيواصل مطاردة الحكم دارين إنجلاند، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه خلال مباراة توتنهام وليفربول في قمة الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي عندما كان مسؤولًا عن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

سوء حظ إنجلاند، وحسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، جاء بعدما تم إصدار كتاب جديد اليوم يتضمن أسئلة وأجوبة مع تقنية حكم الفيديو، يظهر فيه إنجلاند وهو يعطي نصائح للحكام ليكونوا جيدين.

في الكتاب الذي يحمل عنوان "موسوعة مدرسة كرة القدم" يجيب إنجلاند على سلسلة من الأسئلة، وعندما سُئل عن الجزء الأصعب من المهمة، قال: "التأكد من عدم ارتكاب أي خطأ يؤثر على نتيجة المباراة، هذا هو أسوأ شيء بالنسبة لنا".

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وعندما سُئل عن كيفية تعامله مع الضغط، أضاف: "أحاول الاستعداد بنفس الطريقة لكل مباراة وهي الحفاظ على الهدوء والاسترخاء، خلال المباراة، أحافظ على تركيزي الشديد وأتخذ كل قرار أحتاج إلى اتخاذه، واحدًا تلو الآخر، أنا لا أقلق بشأن القرارات السابقة في المباراة لأن الأمر كله يتعلق بالقرار التالي".

إنجلاند تحدث في الكتاب حول المهارات المطلوبة للحكم، وقال: "أن تكون قوي الشخصية لأن الكثير من الناس يشككون في قدرتك، وأن التواصل يعد مهارة أساسية".

توقيت إصدار الكتاب جاء في أسوأ وقت ممكن بالنسبة للحكم الإنجليزي، خاصة بعدما نشرت لجنة الحكام الإنجليز المحترفين التسجيل الصوتي للخطأ الذي ارتكبه إنجلاند ومساعده في تقنية الفيديو دان كوك، في زلة خطيرة من التركيز وسوء التواصل، بإلغاء هدف لصالح لويس دياز جناح ليفربول في مرمى توتنهام يوم السبت الماضي.