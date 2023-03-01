في انتظار العدالة ..محامي حكيمي يرد على اتهامات الاعتداء الجنسي

الرد الأول من معسكر حكيمي على الاتهامات المزعومة

أصدر محامي المدافع المغربي أشرف حكيمي، بيانًا رسميًا، من أجل الرد على الاتهامات الموجهة لنجم باريس سان جيرمان بالاعتداء الجنسي.

حكيمي يخضع للتحقيق من قبل الشرطة الفرنسية في قضية اغتصاب مزعومة كما ذكرت صحيفة "Le Parisien"، حيث يقود مكتب المدعي العام التحقيقات بشكل مباشر.

ومن جانبه قال فاني كولين محامي حكيمي في تصريحات لنفس الصحيفة"الاتهامات باطلة، هو يشعر بالهدوء وينتظر العدالة وظهور الحقيقة".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أحد أفراد معسكر حكيمي عن الاتهام الموجه إلى الدولي المغربي، حيث لم يعلق باريس على الأمر حتى الآن.

جدير بالذكر أن الفتاة التي تقدمت بشكوى ضد حكيمي، زعمت أنه قام بالاعتداء عليها في منزله بمنطقة بولوني بباريس يوم السبت 25 فبراير الجاري.