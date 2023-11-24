في الخدمة دائمًا .. رد عنيف من رودريجو على عنصرية جماهير الأرجنتين ضده!

واقعة مؤسفة بعد قمة أمريكا الجنوبية

قرر الجناح البرازيلي رودريجو الرد على كل ما بدر ضده من عنصرية، بعد الواقعة المثيرة للجدل خلال هزيمة بلاده من الأرجنتين بتصفيات كأس العالم.

نجم ريال مدريد تورط في مشاجرة مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ووصفه بالجبان بسبب تهديد نجم إنتر ميامي بالخروج من أرض الملعب في حالة استمرار العنف ضد المشجعين الأرجنتينيين بملعب ماراكانا.

وتعرض بعدها رودريجو لهجوم عنيف من بعض الجماهير الأرجنتينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"العنصريون في الخدمة دائمًا، لقد تم غزو حسابات بكل أنواع الإهانات، كل شيء موجود ليراه الجميع".

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وأضاف:"يتخذون إجراءاتهم الإجرامية لو لم نفعل ما يريدون، أو نتصرف كما يعتقدون أنه ينبغي علينا التصرف، لو ارتدينا شيئًا يزعجهم، إذا لم ننحي رؤوسنا عندما يهاجموننا، ولو قمنا باحتلال مساحات يعتقدون أنها ملكهم، ولكن من سوء حظهم نحن لن نتوقف".

وينضم بذلك رودريجو إلى زميله فينيسيوس جونيور الذي عانى كثيرًا من العنصرية الشديدة ضده في الدوري الإسباني على مدار الموسمين الماضي والحالي.