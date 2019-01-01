في أول ظهور أفريقي له - بيراميدز يهزم إيتوال دو كونغو برباعية

ديسابر ينجح في مهمته الأولى مع الكتيبة الزرقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب بيراميدز المصري من التأهل إلى دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب على إتوال دو كونغو الكونغولي برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن ذهاب دور الـ64.

الكتيبة الزرقاء سيطرت على مجريات الشوط الأول بشكل كامل عن طريق الثلاثي جون أنتوي وعبد الله السعيد وإسلام عيسى، باستثناء بعض الدقائق الأخيرة فيه التي استفاق بها الفريق الكونغولي وكاد أن يهز شباك أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 19، أحرز أنتوي الهدف الأول لبيراميدز من رأسية قوية، بعدما استقبل عرضية من ركلة حرة مباشرة لعبها أحمد أيمن منصور.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف إيريك تراوري الهدف الثاني للأزرق بعد خطأ فادح من دفاع إيتوال دو كونغو، لتصل الكرة إلى إسلام عيسى، الذي قام بدوره بإرسال بينية إلى تراوري على حدود منطقة الجزاء، ليسددها قوية في الشباك.

وأحرز أنتوي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم عرضية رائعة من رجب بكار، حولها برأسية قوية لتصطدم بالقائم ثم تسكن مرمى الفريق الكونغولي.

وفي الوقت الضائع، كاد إيتوال دو كونغو أن يسجل أولى أهداف بعد عرضية رائعة من دالفيدي أوندزاني، حولها موكومبو برأسية في اتجاه المرمى، لكنها علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة، ألغى حكم اللقاء الهدف الرابع لكتيبة ديسابر، بداعي التسلل، بعدما استلم تراوري عرضية أرضية من رجب بكار، سددها في اتجاه المرمى، أمسك بها الحارس ثم سقطت من يده وسكنت الشباك.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، أحرز إيتوال هدفه الوحيد بأقدام موكومبو بعد خطأ فادح من المدافع الشاب إبراهيم عادل، ليضعها لاعب الفريق الكونغولي على يسار الشناوي.

ووسع البديل أحمد علي الفارق من جديد بعدما سجل الهدف الرابع لبيراميدز في الوقت الضائع من ضربة جزاء، احتسبت بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

هذا الظهور هو الأول لبيراميدز على الساحة الأفريقية بعدما نجح في موسمه الأول بالدوري المصري الممتاز في احتلال المركز الثالث بجدول الترتيب العام الماضي، وكذلك هو الفوز الأول له في أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد ديسابر.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في الكونغو في 24 من أغسطس الجاري.