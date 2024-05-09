فينيسيوس يتبرع بتذكار ثمين من ليلة قهر بايرن ميونخ للأعمال الخيرية

هدية فيني توفر 15 ألف إسترليني للمحتاجين

تبرع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بتذكار ثمين لإحدى الجمعيات الخيرية، بعد 24 ساعة فقط من لحظة لا تنسى في مسيرته.

وساهم فينيسيوس في حجز ريال مدريد تذكرة التأهل الثانية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على بايرن ميونخ (2-1)، أول أمس الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ونشر الصحفي نزار كينسيلا، تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها إن فينيسيوس تبرع بالقميص الذي خاض به مباراة بايرن ميونخ إلى الجمعية الخيرية التي يمتلكها النجم السنغالي إدريسا جانا جايي.

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وأشار إلى أن القميص بيع بـ15 ألف جنيه إسترليني، سيتم التبرع بها لصالح الأعمال الخيرية.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري الأبطال الذي يقام مطلع يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

ويقدم فينيسيوس جونيور، أداءً مثاليًا مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 36 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه، مما ساهم في فوز الفريق بالدوري الإسباني واقترابه من حصد لقب دوري أبطال أوروبا.