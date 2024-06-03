فينيسيوس يبعث برسالة إلى بيريز: أتمنى أن ترى تلك المقابلة وتجدد عقدي!

البرازيلي يريد الاعتزال في ريال مدريد!

أكد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على رغبته اعتزال كرة القدم في صفوف النادي الملكي بعد سنوات عديدة قادمة.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات أدلى ونقلها على لسانه الصحفي الشهير فابريزيو رومانو.

وقال فينيسيوس: "أريد أن أستمر في ريال مدريد لسنوات عديدة قادمة، أريد أن أستمر هنا إلى الأبد".

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وأضاف: "أتمنى أن يرى فلورنتينو بيريز هذه المقابلة ويجدد عقدي مرة أخرى، أريد أن أستمر هنا، أنا أحب هذا النادي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه لتوه، وكان فينيسيوس صاحب هدف الحسم الثاني في المباراة ضد بوروسيا دورتموند.