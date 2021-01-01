فينيسيوس يؤجل عودة كوبو لريال مدريد!

فينيسيوس جونيور يؤجل عودة لاعب برشلونة السابق تاكيفوسا كوبو لصفوف ريال مدريد من خيتافي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد قد يضطر لتأجيل عودة اللاعب تاكيفوسا كوبو لصفوفه من خيتافي لما هو بعد نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الخطة الأصلية للنادي كانت تقضي بعودة اللاعب في الصيف من أجل الاستمرار مع الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطة أصبحت مهددة بالفشل، في ظل عدم حصول البرازيلي فينيسيوس جونيور على جواز سفر إسباني بعد.

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وسيحتاج الأمر للمزيد من الوقت من اللاعب الشاب قبل حصول على جواز السفر الإسباني، وهو ما يعطل عودة كوبو بسبب اكتمال قائمة الأجانب في النادي الملكي.

ويملك ريال مدريد في الوقت الحالي الثلاثي فينيسيوس جونيور، ورودريجو وميليتاو، وهم أصحاب المقاعد الثلاثة الخاصة بالأجانب، وكان من المفترض أن يفرغ مقعد فينيسيوس بحصوله على جواز السفر الذي سيتأخر للمزيد من الوقت.

ويظهر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الكثير من الإعجاب للنجم الياباني الشاب، ويرغب بالاستفادة منه في صفوف فريقه في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن كوبو كان قد خرج في ثلاث إعارات من ريال مدريد منذ انضمامه في 2019 لصفوف مايوركا وفياريال وخيتافي وتنتهي الإعارة الحالي بنهاية الموسم الجاري.