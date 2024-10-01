قراءة الشفاه تكشف .. فينيسيوس يعاير نجم أتلتيكو مدريد في الديربي بنقطة ضعفه!

البرازيلي يزيد العداء مع الروخيبلانكوس

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس المشادة الكلامية بين فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، والإسباني كوكي، قائد أتلتيكو مدريد خلال مباراة الديربي.

وشهدت مباراة الريال وأتلتيكو والذي انتهى بالتعادل (1-1)، الأحد الماضي على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الدوري الإسباني، جدلًا كبيرًا حول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور

تاريخ مواجهات فيني مع جمهور أتلتيكو مدريد حافل بالأحداث المثيرة والساخنة، وقد استهدفه الجمهور بهتاف "فينيسيوس مختلف، والأمر معه مختلف" قبل انطلاق اللقاء، ولم يتوقفوا عن إطلاق صافرت الاستهجان كلما لمس الكرة.

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ووفقًا لشبكة "DAZN" الإسبانية، فإنه خلال المباراة نشبت مشادة كلامية بين فينيسيوس وكوكي، قال فيها البرازيلي: "لدي لقبان لدوري الأبطال، وأنت لا شيء".

في المقابل، لم يخرج كوكي عن أعصابه ورد من خلال التصفيق بسخرية لنجم ريال مدريد، قبل أن يتركه ويتوجه لمواصلة اللعب.

يذكر أن فينيسيوس ساهم في تتويج ريال مدريد مرتين، خلال نسختي 2022 و2024، بينما خسر أتلتيكو مدريد اللقب القاري مرتين وكانت المرتين أمام الميرينجي في نهائي دوري أبطال أوروبا، عامي 2014 و2016.