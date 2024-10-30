كابوس الكرة الذهبية.. جمهور فالنسيا يجهّز لحفلة على شرف "الخاسر" فينيسيوس

ماذا سيحدث؟

يقضي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وقتًا سيئًا بعد خسارة جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم كل عام.

وحل فينيسيوس، الذي قاد ريال مدريد للقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، في المركز الثاني، خلف لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، الفائز ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) والدوري الإنجليزي.

وغاب النجم البرازيلي عن حضور حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، وكذلك فعل نادي ريال مدريد (الذي فاز بجائزة أفضل نادٍ)، والمدرب كارلو أنشيلوتي (صاحب جائزة أفضل مدرب).

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وحسب "COPE" فإن جراح فينيسيوس قد تزداد خلال مواجهة فالنسيا، يوم السبت المقبل على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت أن "مشجعي فالنسيا قد أعدوا أغنية لاستقبال فينيسيوس، تدور حول خسارته الكرة الذهبية، وتهدف إلى إزعاج اللاعب بغنائها".

ومن المعروف أن علاقة فينيسيوس بجمهور الميستايا ليست على ما يرام، بعد الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة، وما شابها من إهانات عنصرية شديدة للاعب.