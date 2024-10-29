ملايين ضاعت في لحظة.. كشف خسائر فينيسيوس المالية بعد ضربة الكرة الذهبية

"عالم كرة القدم ليس مستعدًا لقبوله"

كشف تقرير صحفي عن الخسائر المالية لفينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بعد احتلاله المركز الثاني في صراع "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وحل فينيسيوس، الذي قاد ريال مدريد للقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، في المركز الثاني، خلف لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، الفائز ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) والدوري الإنجليزي.

وقاطع النجم البرازيلي حضور حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، كما فعل نادي ريال مدريد (الذي فاز بجائزة أفضل نادٍ)، والمدرب كارلو أنشيلوتي (صاحب جائزة أفضل مدرب).

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وحسب شبكة "جلوبو" فإن فينيسيوس سوف يخسر نحو مليون يورو، كمكافأة في عقده مع ريال مدريد، حال توّج بجائزة الكرة الذهبية، وهو البند الذي وضع في عقده الأخير مع النادي الملكي.

وكانت تقاير صحفية إسبانية قد أكدت أن الفائز بالجائزة يحصل على نحو مليون يورو أخرى من الشركات الرياضية الراعية، وهو مبلغ آخر كان سيحصل عليه النجم البرازيلي من شركة نايكي، وها هو يذهب إلى رودري.