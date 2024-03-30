بيان فينسيسوس جونيور ضد العنصرية: لن ألعب ولن ننتصر إلا بهذا الشكل!

النجم البرازيلي يصدر بيانًا شديد اللهجة.

أعرب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن امتعاضه تجاه حالات العنصرية التي وقعت في الملاعب الإسبانية في الساعات الأخيرة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره اللاعب عبر حسابه في موقع "إكس"، وأكد خلاله دعمه لكل الضحايا.

وكتب فينيسيوس: "لن أتمكن اللعب هذا الأسبوع ولكنني وحدت يوم السبت وحده ثلاث حالات عنصرية في إسبانيا".

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وأضاف: "أقدم دعمي الكامل لسار- لاعب درجة ثالثة واجه حالة عنصرية - ومدرب إشبيلية كيكي فلوريس وأكونيا".

وأكمل: "يجب محاكمة العنصريين، لا يمكننا الفوز في تلك المعركة دون طرد العنصريين من الملاعب وإرسالهم مباشرة إلى السجن".

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور كان قد بكى مؤخرًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرازيل وإسبانيا عندما تم طرح أمر العنصرية، وهو الأمر التي تم توجيه اتهامات له بأنه تعمد البكاء أمام الكاميرات من أجل وثائقي يخص شبكة "نتفليكس" يتم تصويره لصالحه في الوقت الحالي.

يذكر أن فينيسيوس سيغيب عن مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.