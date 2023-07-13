"أهانوني لأنني أسود" .. تسريب شهادة فينيسيوس في قضية العنصرية في مايوركا

النجم البرازيلي ومعاناة كبرى من العنصرية بالموسم الأخير

أدلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بشهادته في قضية تعرضه للعنصرية في لقاء ناديه ريال مدريد ضد مايوركا لحساب الليجا الموسم الماضي.

وتعرض نجم الملكي لعدة إهانات عنصرية بمختلف ملاعب الليجا الموسم الماضي، ومنها ما حدث في مباراة مايوركا بالخسارة بهدف نظيف فبراير الماضي، والقبض على مشجع عقب اللقاء وتغريمه 23 ألف يورو بعد قيامه بتوجيه سباب عنصري للجناح البرازيلي.

وسربت "Elmundo" نص شهادة اللاعب أمام القاضي: "أهانوني لأنني لاعب أسود ومهم، للسببين، لا يمكنك فعل ذلك مع شخص أسود بعد ما تعرض له على مدار تاريخ البشرية".

وحول رأيه في وصفه بالقرد من قبل بعض الجماهير الحاضرة وإذا كان هناك تفسير آخر لتلك الهتافات: "ربما لشخص أبيض وليس أسود، الأمر يحمل صبغة عنصرية واضحة".

وكشف التقرير عن اعتذار المشجع المقبوض عليه في قاعة المحكمة للاعب ريال مدريد في بيان ألقاه، وأكد فيه أيضاً على كونه مشجع ومحب حتى للنجم البرازيلي.