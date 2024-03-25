فينيسيوس يخلع قميص ريال مدريد في سانتياجو برنابيو.. والسبب رسالة من روبياليس!

ماذا حدث بعد ليلة الميستايا؟

يستعد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، للظهور من جديد على ملعب سانتياجو برنابيو، لكن هذه المرة لن يرتدي قميص النادي الملكي.

يقود فينيسيوس منتخب البرازيل في مباراة ودية أمام إسبانيا، غدًا الثلاثاء، تحت شعار "لون واحد" لمكافحة العنصرية، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني في وقت سابق.

وجاء الاتفاق على المباراة بين الاتحادين الإسباني والبرازيلي عقب الحادث العنصري الذي تعرض له فينيسيوس مع ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا على ملعب ميستايا يوم 21 مايو الماضي بالدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت شبكة "ريليفو" رسالة بعثت في مايو الماضي من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني حينئذ، لنظيره في الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجز، جاء فيها: "أود أن أعرب عن رفضي المطلق للحوادث التي وقعت في مباراة فالنسيا وريال مدريد، والتي أثرت بشكل غير لائق على اللاعب فينيسيوس جونيور".

وبعد أسبوعين من الخطاب، أعلن الاتحادان أن مباراة ودية ستقام بين المنتخبين في إسبانيا كعلامة على مكافحة العنصرية، تحت شعار "بشرة واحدة".

وتعد مباراة الغد هي العاشرة بين المنتخبين، حيث فازت البرازيل 5 مرات، مقابل انتصارين لإسبانيا، مع تعادلين.