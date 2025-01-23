لن يتراجع رسميًا.. فينيسيوس جونيور يواصل اتهام مشجعي برشلونة بالهتافات العنصرية!

النجم البرازيلي ما زال متشبثًا بموقفه

أكد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، اليوم الخميس، في محكمة برشلونة، أنه كان ضحية لصيحات عنصرية خلال الكلاسيكو الذي أقيم في أكتوبر 2023 على ملعب مونتجويك، وصرح بأنه يريد مواصلة الإجراءات القانونية.

وفقًا لمصادر قضائية، ظهر مهاجم ريال مدريد اليوم لفترة وجيزة، عبر فيديو من مكتب محاميه في مدريد، أمام قاضي برشلونة الذي يحقق مع مشجعين لنادي برشلونة بتهمة توجيه إهانات عنصرية لنجم ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو في أكتوبر 2023.

وفي حديثه وفقًا لصحيفة "سبورت" صرح فينيسيوس بأنه يريد مواصلة الإجراءات، وهو جانب أساسي في هذا النوع من القضايا، ليواصل البرازيلي مقاضاة مشجعي النادي الكتالوني بتهمة الهتاف العنصري.

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وقد سمحت لقطات من كاميرات الملعب وأحاديث بعض الشهود بتحديد هوية ثلاثة من مشجعي برشلونة كمرتكبي الهتافات، أحدهم قاصر سيتم التحقيق معه من قبل المحاكم المختصة بعد أن نفوا إطلاق الهتافات العنصرية المنسوبة إليهم.

هذا ليس الملف القضائي الوحيد ضد العنصرية الذي اقتحمه فينيسيوس جونيور مؤخرًا، فهناك ملف أوسع ضد مشجعي فالنسيا الذين يتهمهم فينيسيوس رسميًا بتهمة إطلاق الهتافات العنصرية في ملعب "ميستايا".