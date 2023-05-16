فينيسيوس جونيور يحضر في احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني!

البرازيلي لا يرحمه الجمهور

ما الذي يدفع جمهور فريق توج لتوه بلقب الدوري الإسباني للزج باسم لاعب منافس في احتفالاته؟ ربما هذا اللاعب هو فينيسيوس جونيور، محل الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.

فقد حضر البرازيلي في احتفالات جمهور برشلونة بلقب الدوري الإسباني في شوارع كتالونيا، ولاعبو الفريق الأزرق والأحمر في الحافلة المكشوفة يحتفلون معهم بالتتويج.

يمكن سماع عبارات "مُت يا فينيسيوس" بوضوح في العديد من فيديوهات الاحتفالات باللقب الغائب عن خزائن البلوجرانا منذ 2019.

فينيسيوس جونيور كان قد تطرق مؤخرًا إلى العنصرية التي يواجهها في الملاعب الإسبانية والتي وصلت إلى 8 حوادث كبرى هذا الموسم في الدوري، قائلًا إنه لن يكف عن استنكار ما يتعرض له، رغم اعترافه بضرورة تخطي هذا النوع من المهاترات.