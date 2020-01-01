فينيسيوس جونيور: لم أتخيل أن ديربي مدريد بهذه التنافسية

فينيسيوس جونيور لم يكن يعرف قيمة الديربي

يقول فينيسيوس جونيور إن المنافسة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أعمق مما توقعه حيث لم يتوقع أن الأمور بهذه الحساسية بين الناديين.

وأضاف النجم الدولي البرازيلي الشاب، أنه تعلم ذلك بالطريقة الصعبة عندما خاض أول مباراة دربي له مع فريق الكاستيا

يستعد ريال مدريد حاليًا لمواجهة مرتقبة ضد أتلتيكو مدريد على ملعبه مساء السبت، والتي قد يكون لها تأثير كبير على سباق اللقب هذا الموسم.

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ريال مدريد حامل اللقب حاليًا يتخلف عن متصدر الترتيب أتلتيكو مدريد بست نقاط بعد أن لعب مباراة أكثر، مع فريق المدرب دييجو سيميوني الآن الفريق الوحيد المتبقي في الليجا الذي يحافظ على سجل خالٍ من الهززيمة.

وحول ذلك قال فينيسيوس جونيور: "اعتقدت أن التنافس كان أكثر بين الفريقين الأولين، لكن فريق أتلتيكو مدريد للشباب حينها أساءوا إلي أكثر من 20 مرة وحاولوا إيذائي"

وأضاف: "في ذلك الوقت، اعتقدت أنه لا يمكن أن يكون أي شيء ، ولكن بعد ذلك شاهدت الفيديو وحاولوا أن يضربوني"

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يذكر أن ريال مدريد قد كسر عقدة الفوز على أرضه في ديربي مدريد الموسم الماضي حين حقق انتصارًا بهدف مقابل لا شيء بتوقيع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.