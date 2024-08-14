لا مجال للاستسلام.. صندوق الاستثمار يستخدم "خطة مبابي" لإقناع فينيسيوس بالأهلي!

الصفقة لا تزال حية بعد رفض ريال مدريد

بعد الأنباء حول رفض ريال مدريد لإمكانية التخلي عن فينيسيوس جونيور لصالح الأهلي، يرفع صندوق الاستثمار السعودي شعار "لا للاستسلام" ردًا على هذا الموقف.

فينيسيوس تلقى "العرض الأعلى في تاريخ كرة القدم" من نادي الأهلي، حيث وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لبعض المكافآت، مع عقد منفصل لمدة 10 سنوات ليصبح سفيرًا للسعودية قبل كأس العالم 2034.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن صندوق الاستثمار يعتبر المفاوضات مع فينيسيوس بمثابة سباق المسافات الطويلة، تمامًا مثلما فعل ريال مدريد في محاولاته للتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

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وأشارت إلى أن خطر خسارة الجناح البرازيلي سيظل يطارد ريال لبضعة أشهر، وربما أكثر من ذلك حتى الصيف المقبل، عندما يضطر النادي الإسباني الدخول في مفاوضات مع لاعبه من أجل التوقيع على عقد جديد.

ومن جانبه قام الأهلي من خلال صندوق الاستثمار، بالاستفسار بشكل غير رسمي من ريال مدريد عن إمكانية التفاوض على ضم فينيسيوس، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض، لذلك الخطوة التالية هي تقديم عرض من شأنه أن يجعل فلورنتينو بيريز رئيس النادي يفكر جيدًا قبل الرد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الاستثمار تريد استغلال الزخم الذي حدث بقدوم مبابي إلى ريال، وفرض جود بيلينجهام نفسه كأحد نجوم الفريق، مما جعل الأنظار تبتعد قليلًا عن فينيسيوس، لأنه لم يعد النجم الأهم في الفريق مثلما كان الوضع قبل قدوم الثنائي.

وفي النهاية يبدو أن فكرة انتقال فينيسيوس إلى الأهلي لا تزال ممكنة، لأن هناك خطة طويلة المدى وضعها صندوق الاستثمار وبدون حدود للميزانية، لأنهم يعتبرون فينيسيوس بمثابة الزينة على كعكة دوري روشن السعودي الذي يعيش طفرة غير مسبوقة في تاريخه، بتواجد مجموعة من أهم نجوم العالم بمختلف أنديته.