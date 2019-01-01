فينيسيوس: أريد اللعب مع "مثلي الأعلى" نيمار

جناح ريال مدريد الشاب يريد اللعب بجانب نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق فينيسيوس جونيور جزءً من أحلامه وهو الانتقال إلى أوروبا واللعب مع ريال مدريد، وقد كشف الجناح الشاب عن حلمه القادم.

صاحب الـ18 عامًا بدأ مشواره مع الريال هذا الموسم بنجاح، إذ خاض معه 10 مباريات في الليجا صنع خلالهم هدف واحد لكنه بدأ يُصبح أحد العناصر الحيوية في الفريق.

وتحدث فينيسيوس عن حلمه القادم، قائلًا "أريد اللعب مع نيمار، وهو مثلي الأعلى. هو اللاعب الذي كنت أشاهده وأتبعه منذ كنت صغيرًا ومنذ كان مع سانتوس، لقد تابعته عن قرب. أنا معجب جدًا به وهو يعلم هذا".

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وعن الضغوطات التي يتعرض لها جراء اللعب لريال مدريد، قال لاعب فلامينجو السابق "الضغط هنا مشابه كثيرًا للموجود في البرازيل، ريال مدريد وفلامينجو فريقان من الأكبر في العالم".

ويستعد فينيسيوس مع ريال مدريد حاليًا لمواجهة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام جيرونا، ومن ثم سيواجه ليجانيس في الليجا، لكن بالطبع يبقى الموعد الأكبر خلال فبراير القادم حين يلعب الفريق ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.