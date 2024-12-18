"لن أخفض رأسي أبدًا" .. فينيسيوس يفتح جرح الكرة الذهبية في ليلة سعده ويرفض السخرية من برشلونة

النجم البرازيلي يوضح حقيقة إصابة بيلينجهام

أعرب فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد، عن فخره باللعب للنادي الملكي بعد تحقيقه لقب كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال 2024"، على حساب باتشوكا المكسيكي.

ويعيش فينيسيوس أسعد لحظاته، بعدما فاز أمس بجائزة "The best"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، كما سجل هدفًا في فوز فريقه بنتيجة (3-0) أمام باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد لوسيل، في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال 2024".

وتحدث فينيسيوس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد اللقاء، قائلًا: "أنا سعيد للغاية باللقب الغالي مع ريال مدريد، هذا الفريق عظيم وليس أي لاعب لديه القدرة على ارتداء قميص النادي الملكي، لذلك نحن قلة محظوظة للغاية".

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وأضاف: "الكرة الذهبية؟ سأواصل العمل لتحقيق كل شيء يمكن الفوز به من أجل هذا النادي الأفضل في العالم. أعيش بسلام في ريال مدريد ولن أخفض رأسي أبداً، لن أغير ما أعتقده إذا كان هناك أشخاص لا يريدون التصويت لي".

وأردف: "الفوز بعدد من الألقاب يفوق عدد ألقاب برشلونة وأتلتيكو مجتمعين منذ وصولي؟ أنا فقط أتبع ما يطلب مني في ريال مدريد. نحن قلة مختارة للعب في أفضل نادٍ في العالم، وأنا أواصل تحقيق أحلامي".

وسئل فينيسيوس عن الإصابة التي تعرض لها زميله الإنجليزي جود بيلينجهام خلال مباراة باتشوكا، ليرد: "لا أعتقد أن الأمر جاد ويستحق القلق".

وواصل النجم البرازيلي: "إذا لم أجد مكانًا في منزلي للكؤوس، فسأحتاج إلى حجز مساحة جديدة. الأمر ليس متعلقًا بي فقط، بل بالجميع، بالمدرب الذي يمنحني الحرية، وبالرئيس الذي وثق بي".

وختم: "أنا سعيد بالتفاهم بيني وبين بيلينجهام في الهدف الأول، اخترت التمرير لمبابي من أجل ضمان الهدف. أتمنى أن نستمر على هذا النحو. كلما سجلنا نحن الثلاثة سنفوز، لأن ذلك يعني الكثير من الأهداف، والآن علينا أن ننهي العام بشكل جيد".