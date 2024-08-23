خطأ مزعوم وشخص مجهول .. جدل واسع بسبب الوشم الضخم على ظهر فينيسيوس!

جدل واسع حول شخص يرتدي نظارة على ظهر النجم البرازيلي

يستمر الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في إثارة الجدل، ولكن هذه المرة بعيدًا عن ريال مدريد والملاعب الإسبانية، بل بسبب الوشم الضخم المرسوم على ظهره.

فينيسيوس فاجأ الجميع في اللحظات الأخيرة من عام 2023، بعد أن نشر وشمًا كبيرًا يغطي عرض وطول ظهره بالكامل، في عمل فني قام بتنسيقه مع الفنان المعروف "جانجا تاتو".

واحتوى الوشم على ظهور عدة أساطير رياضية عظيمة، مثل بيليه ومحمد علي كلاي وكوبي براينت ومايكل جوردان، بالإضافة إلى رقم 7 الخاص به وعبارة "Black lives matter" وهي حركة مناهضة للعنصرية تحظى باعتراف كبير، بالإضافة لشعار "العقلية" الخاص بكوبي براينت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم مرور فترة طويلة على هذا الوشم، إلا أن صحيفة "آس" الإسبانية سلطت الضوء على الجدل المصاحب لهذا العمل، وذلك بسبب خطأ مزعوم برؤية أسطورة كرة السلة الأمريكية للمحترفين مايكل جوردان وهو يرمي الكرة بيده اليسرى.

المعروف عن نجم شيكاغو بولز السابق هو تفضيله اللعب باليد اليمنى، ولكن مع البحث والتدقيق، قالت الصحيفة إن جوردان سبق له تسديد رمية حرة بيده اليسرى في إحدى المباريات ضد أتلانتا هوكس، لذلك ما رسمه فينيسيوس كان صحيحًا في النهاية.

ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل تم التركيز كذلك على شخص خامس موجود على ظهر فينيسيوس مرتديًا نظارة شمسية، ولكن لم يتم التعرف على هويته حتى الآن، حيث توقع البعض أن يكون أي من المغنيين راي تشارلز أو ستيفي ووندر.