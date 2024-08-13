أنشيلوتي: مبابي ليس ملكًا في ريال مدريد، و"تكهنات" فينيسيوس لا تقلقني!

علق على التكهنات حول مستقبل النجم البرازيلي

رد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن صفوف ريال مدريد وانتقاله إلى الأهلي السعودي هذا الصيف.

فينيسيوس تلقى "العرض الأعلى في تاريخ كرة القدم" من نادي الأهلي، حيث وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لبعض المكافآت، مع عقد منفصل لمدة 10 سنوات ليصبح سفيرًا للسعودية قبل كأس العالم 2034.

أنشيلوتي قال عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتالانتا، غدًا، الأربعاء، بكأس السوبر الأوروبي:"لا يوجد شيء لأقوله حول هذا الأمر، هذه مجرد تكهنات في السوق وليس أكثر".

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وأضاف:"لدينا مشروعنا الخاص، فريق ذو جودة عالية عملنا عليه لفترة طويلة، لقد وصل لاعبون مهمون إلى هنا وعليهم التكيف، روح الجماعة كانت دائمًا المفتاح وراء نجاحنا".

وعن مستقبل أندريه لونين:"هو أحد أفضل الحراس لدينا وجزء من فريقنا في الوقت الحالي".

وعن اعتبار كيليان مبابي بمثابة الملك في غرفة تبديل الملابس:"الأجواء صحية ونظيفة هنا، مع لاعبين مثل ناتشو وكروس وفالفيردي، لا يوجد أمير وملك".

بديل توني كروس:"لقد قرر الرحيل ونحن نحترم قراره، من الصعب استبداله، هناك لاعبون يتمتعون بصفات مثل فالفيردي أو كامافينجا، وأسلوبنا سيتكيف مع اللاعبين الموجودين لدينا".

منفذ ركلات الجزاء في الموسم الجديد:"مبابي سيكون المنفذ الرئيسي، هناك أيضًا بيلينجهام وفالفيردي والعديد من اللاعبين الآخرين".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد أتالانتا بمدينة وارسو البولندية في نهائي كأس السوبر، بصفته بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بينما حصل الفريق الإيطالي على بطولة الدوري الأوروبي.