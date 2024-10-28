بعد أنباء خسارة فينيسيوس .. توني كروس مشككًا في نزاهة الكرة الذهبية: لا أهمية لها!

الألماني رفض تشبيه الدوري الأيقوني الخاص به بالكرة الذهبية!

كما هي عادته، يتفاعل الألماني توني كروس؛ نجم ريال مدريد المعتزل حديثًا، بسخرية مع الأحداث المثيرة للجدل في الوسط الرياضي العالمي، وقد نال من الكرة الذهبية.

مجلة "فرانس فوتبول" تقيم مساء اليوم الإثنين، حفل الكرة الذهبية لعام 2024، حيث كان فيني المرشح الأقوى لحصد الجائزة، لكن بحسب تسريبات "ماركا" وإذاعة "راديو مونت كارلو" فإن الفائز هو الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

تلك الأنباء تفاعل معها كروس، على هامش انطلاق الدوري الأيقوني الذي يقام تحت رئاسته، إذ قال بعد سؤاله عما إذا كان سيكون مثل الكرة الذهبية: "لا هنا الأفضل سيفوز!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبينما أخبره المحاور أنه بإمكانه أن يجري تعديلًا على تعليقه، تمسك النجم الألماني المعتزل برأيه تجاه الجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وواصل كروس تقليله من الكرة الذهبية والجوائز غير الجماعية بشكل عام، قائلًا: "رودري سيفوز، أنا لم أر قط أي أهمية للجوائز الفردية في كرة القدم، لا مكان لها هنا".

يذكر أن فيني كان أقوى المرشحين للتتويج بالجائزة نظير قيادته لريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أما رودري فقد حصد لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وكأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.