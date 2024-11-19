فينيسيوس: عانيت كثيرًا في إسبانيا.. وسعيد بإرسال 4 أشخاص إلى السجن

"أعرف حجمي وقوتي وخطابي"

تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن صراعه المستمر ضد العنصرية والتحديات التي واجهها في مسيرته الكروية.

وقال فينيسيوس، في مقابلة مع قناة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خلال تواجده في معسكر المنتخب: "في الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنا من وضع 3 أو 4 أشخاص في السجن وتقديمهم للعدالة بسبب الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف: "نحن نسير على الطريق الصحيح، عانيت كثيرًا في إسبانيا وما زلت أعاني أحيانًا، لكن بفضل دعم جميع الأندية والأشخاص الذين يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة العنصرية، مثل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الوضع أصبح أفضل بالتأكيد".

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وتطرق إلى "يوم الوعي بالعرق الأسود": "هذا اليوم مهم جدًا لكل ما مررنا به، ولكل ما قام به الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والفيفا وجميع اللاعبين، فنحن جميعًا متحدون في هذه المعركة. هدفنا هو تقليل حالات العنصرية بشكل كبير في المستقبل القريب".

وواصل: "أعرف أهميتي، لكنني أقول دائمًا إنها معركة الجميع، لأنني وحدي لا أستطيع محاربة كل هذا الذي يعانيه السود، لكنني أعرف حجمي وأعرف قوتي وأعرف خطابي، ويمكنني أن أتحدث نيابة عن كل هؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم قوة أو يخافون أو يمرون بأشياء كثيرة ولا يصدق الناس ما يقولونه دائمًا".

وختم: "سعيد جدًا بقدرتي على المساعدة والاستمرار في القتال بقوة مع الجميع، أعتقد دائمًا أن أي مساعدة مرحب بها. عانى السود لفترة طويلة وقد حان الوقت لإنهاء كل هذا. لذلك فإن الفيفا، وهو اسم قوي جدًا، إلى جانب الاتحاد البرازيلي وجميع اللاعبين، لدينا هذه القوة للقتال. لذلك دعونا نمضي قدمًا معًا، حتى يتمكن الأطفال الذين سيأتون في المستقبل من عيش حياة أفضل".