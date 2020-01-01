فينيسيوس: أحلم بالذهب الأوليمبي وهذا موقفي من ريال مدريد

فينيسيوس جونيور يتحدث عن طموحاته مع المنتخب البرازيلي وريال مدريد

قال فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد إنه لا يفكر مطلقًا في مغادرة الفريق الملكي، كما يحلم بالذهب الأوليمبي في طوكيو الصيف المقبل.

وكان فينيسيوس قد بدأ يأخذ أدوارًا أساسية مع ريال مدريد، ثم عانى للتكيف مع الضغوطات التي تتطلبها هذه الأدوار مما أظهره يبكي في أكثر من مرة بعد تسجيله لهدف.

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وحول ذلك، ومع بعض صافرات الاستهجان من قبل جماهير سانتياجو بيرنابيو، توقع البعض أن يفكر الشاب البرازيلي في الرحيل، الأمر الذي نفاه بنفسه.

وقال جونيور: "لا أعرف شيئًا عن المستقبل، ولكنني لا أفكر في الرحيل عن ريال مدريد، أنا هنا في النادي الأفضل ولا شيء يدفعني نحو البحث عن نادٍ جديد"

وأضاف: "كوبا أمريكا أم أولمبياد طوكيو؟ بالطبع أتمنى أن أشارك فيهما على حد سواء، ولكن إذا خُيرت فسأميل إلى البحث عن الذهبية الأولمبية من أجل كتابة تاريخ لبلادي"

وتابع: "لم يمر برأسي كل ما يتعلق بالرحيل أو الإحباط، عليك أن تكون هادئًا لأن الوضع يتغير بين دقيقة وأخرى، هذا ما علمتني إياه كرة القدم"

وأردف: "العلاقة مع زيدان؟ أعتقد أن الثقة التي يمنحها لي تفيدني كثيرًا، إنه دائمًا ما يدفعني للأمام وهذا يشعرني براحة بال كبيرة، لقد ساعدني على التأقلم هنا"

وأكمل: "نحن نعطي الدعم لبعضنا البعض كلاعبين برازيليين في غرفة الملابس، أنا ومارسيلو وكاسيميرو وميليتاو ورودريجو أصدقاء، والأضغر سنًا منا يستفيد من البقية"

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يذكر أن فينيسيوس جونيور قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فلامنجو البرازيلي في صفقة كبرى قدرت بحوالي 45 مليون يورو للاعب يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وقتها.