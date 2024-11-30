"لا يمكنك شراء حبي".. جماهير فينورد تحرج مانشستر سيتي بـ"لافتة محظورة"!

ماذا فعلوا؟

أحرجت جماهير فينورد نادي مانشستر سيتي، وذلك بعد مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل (3-3) على ملعب الاتحاد بإنجلترا، الأسبوع الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

ورفع مشجعو فينورد خلال مواجهة فورتونا سيتارد اليوم السبت بالدوري الهولندي، لوحة كبيرة عليها صور 4 من أساطير النادي، الذين رفضوا عروضًا مغرية للرحيل، وذلك تحت عنوان "لا تستطيع شراء حبي"، وإلى جانب اللوحة أرفقوا عبارة "صنعنا لافتات لن يراها السيتي أبدًا" بحروف كبيرة.

وحسب منصات التواصل الاجتماعي، فإن مسؤولي مانشستر سيتي رفضوا رفع هذه اللافتة في مواجهة دوري الأبطال، لذا أظهرها مشجعو فينورد في ملعبهم اليوم بالدوري الهولندي.

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تعادل فينورد مع فورتونا سيتارد بهدف لكل فريق، حيث تقدم الضيوف في الدقيقة 33 عن طريق شون أديووي، قبل أن يتعادل سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة، رفع فينورد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد سيتارد إلى 18 نقطة في المركز التاسع.