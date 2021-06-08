من هو فينسنت أبو بكر لاعب النصر الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن فينسنت أبو بكر لاعب بشكتاش المنضم للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021، من هو وما هو سعره وراتبه مع العالمي؟

حسم نادي النصر ثاني صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية 2021، حيث أعلن ضم فينسنت أبو بكر لاعب نادي بشكتاش.

منذ أسابيع قليلة وقبل نهاية الدوري السعودي، تعاقد النصر مع لاعب هز أركان المملكة، هو تاليسكا الذي كان عل رأس اهتامات الهلال منذ فترة بعيدة.

عانى النصر بشكلٍ كبير على المستوى الهجومي في الموسم الماضي، حيث كثرت إصابات المهاجم الأوحد للفريق عبد الرزاق حمد الله، وغابت الحلول أمام المرمى في غيابه، وهو الأمر الذي تسبب في خروج الفريق خالي الوفاض من البطولات.

فمن هو فينسنت أبو بكر لاعب النصر الجديد؟ جول يقدم لك كل شيء عن الدبابة الكاميروني.

صفقات النصر .. لعلها لا تكون استفزازية فقط!

من هو فينسنت أبو بكر؟

فينسنت أبو بكر، هو لاعب كاميروني يلعب في مركز قلب الهجوم، كما يمكنه اللعب في مركز الجناح والمهاجم الوهمي.

ولد أبو بكر في مدينة ياوندي بالكاميرون، وكانت بداية مسيرته كلاعب كرة قدم في الأعمار السنية لنادي القطن الكاميروني، وتدرج في فرق النادي حتى وصل للفريق الأول في 2009.

لفت فينسنت أبو بكر أنظار الفرق الأوروبية، وبدأ رحلته في القارة الأم لكرة القدم من نادي فالنسيان الفرنسي بعد موسم واحد في الفريق الأول للقطن الكاميروني، وظل فيه حتى 2013، حيث انتقل إلى نادي لوريان وقضى معه موسم 2013-14.

كان العام 2014 نقلة تاريخية في حياة أبو بكر، حيث انضم لبورتو البرتغالي وسرعان ما أصبح أحد أعمدة الفريق، واستمر معه حتى موسم 2016-17 الذي قضاه على سبيل الإعارة في نادي بشكتاش، قبل العودة لبورتو ثم للفريق التركي مرةً أخرى.

أنهى بشكتاش التعاقد مع فينسنت أبو بكر في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وبعد موسم واحد مع الفريق قرر بدء مغامرة في الدوري السعودي من بوابة النصر.

فاز أبو بكر مع الأندية التي لعب لها بعدد من البطولات، على غرار الدوري الكاميروني والدوري التركي والدوري البرتغالي، وكان له دورًا حاسمًا في البطولات التي فازت به أنديته.

على الصعيد الدولي ارتدى فينسنت أبو بكر قميص المنتخب الكاميروني للشباب تحت 20 عامًا فقط، ولم ينضم لأي منتخب آخر للأسود غبره إلا المنتخب الأول.

شارك أبو بكر في ثلاث نسخ من كأس أمم إفريقيا، وفاز بنسخة 2017 مع منتخب بلاده على حساب منتخب مصر، كما شارك في كأس العالم 2010 وكأس القارات 2017.

بطولات فينسنت أبو بكر

الفريق البطولة العدد القطن الكاميرون الدوري الكاميروني 1 (2009-10) بورتو الدوري البرتغالي 2 (2017-18، 2019-20) كأس البرتغال 1 (2019-20) كأس السوبر البرتغالي 1 (2018) بشكتاش الدوري التركي 2 (2016-17، 2020-21) كأس تركيا 1 (2020-21) منتخب الكاميرون كأس أمم إفريقيا 1 (2017)

كم عمر فينسنت أبو بكر؟

ولد فينسنت أبو بكر في 22 يناير 1992، أي أنه يبلغ من العمر 29 عامًا.

سيكمل أبو بكر عامه الثلاثين مع انتصاف الموسم الجديد من الدوري السعودي تقريبًا، وهو ما يعني أنه يمكن أن يكون إضافة قوية للعالمي لما لا يقل عن 3 سنوات قادمة.

كم عدد أهداف فينسنت أبو بكر؟

سجل فينسنت أبو بكرة 132 هدفًا مع جميع الفرق التي لعب لها في جميع البطولات، وأكبر عدد من الأهداف سجله كان مع نادي بورتو.

ومع المنتخب الكاميروني سجل أبو بكر 25 هدفًا في 71 مباراة خاضها مع المنتخب الأول، وسجل 4 أهدافٍ في 14 مباراة مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا.

الفريق المباريات الأهداف القطن الكاميرون 15 7 فالنسيان 81 15 لوريان 38 17 بورتو 125 58 بشكتاش 67 35 أهداف فينسنت أبو بكر مع الأندية 326 مباراة 132 هدفًا منتخب الكاميرون 71 25 عدد أهداف فينسنت أبو بكر 397 مباراة 157 هدفًا

ما هو سعر فينسنت أبو بكر؟

القيمة السوقية لفينسنت أبو بكر هي 10 ملايين يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، وهي ثاني أعلى قيمة وصل لها بعد قيمته في موسم 2016-17 التي بلغت 10.5 مليون يورو.

وقعت إدارة نادي ⁧ #النصر ⁩ رسميًا مع النجم الكاميروني ڤينسنت أبو بكر 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧ #العالمي ⁩ 💪 #ابوبكر_نصراوي pic.twitter.com/XYp3kpPIvE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 8, 2021

لكن، إدارة النصر نجحت في التوقيع معه لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقالٍ حر، وذلك بعد أن انتهى عقده مع نادي بشكتاش.

كم راتب فينسنت أبو بكر مع النصر؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن راتب فينسنت أبو بكر مع النصر، بل اكتفى النادي بإعلان مدة عقده وأنه لاعب حر.

لكن بحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن راتب أبو بكر مع العالمي هو 4.9 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى مقدم العقد.