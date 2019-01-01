فينتورا: كنت مخطئاً بتدريب إيطاليا

بطل إخفاق تصفيات كأس العالم 2018 يتحدث عما حدث خلال تقديمه في وظيفته الجديدة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جيامبييرو فينتورا المدرب السابق لمنتخب إيطاليا أن تولي تلك المهمة كان قراراً خاطئاً من جانبه.

وقال فينتورا خلال تقديمه الرسمي كمدرب لنادي ساليرنيتانا في الدرجة الثانية:"ربما كنت مخطئاً في قبول الوظيفة".

وأضاف:"لقد نسى الناس 33 عاماً من مسيرتي بسبب خسارتين فقط، والآن يمكنني أخذ تلك الخبرة معي إلى هنا وهذا ما سأفعله"..

🇱🇻 Giampiero Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana

Il tecnico ha firmato un contratto per l'attuale stagione sportiva con opzione.

Nel ringraziarlo per l’encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa la Società augura a Leonardo Menichini le migliori fortune. pic.twitter.com/MzJEnQkBoH

— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 30, 2019

وكان فينتورا -71 عاماً- لم يلقَ النجاح في الموسم الماضي مع كييفو، فيما سبق له تدريب أندرية مثل كالياري وباري وتورينو بدرجات متباينة من النجاح.

يذكر أن فينتورا كان مدرباً لمنتخب إيطاليا حين فشل في التأهل لكأس العالم 2018 بخسارة الملحق أمام السويد.