فينالدوم: نشعر بالإحباط ومانشستر سيتي متمرس في الضغط

جورجينيو فينالدوم نجم فريق ليفربول يؤكد على شعوره مع زملائه بالإحباط عقب التعادل مع إيفرتون وفقدان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب فريق ليفربول عن شعوره بالإحباط هو وزملائه في الريدز بسبب التعادل أمام إيفرتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينالدوم لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق عليه في الوقت الحالي أن يستعيد عافيته في أسرع وقت.

وقال فينالدوم: "من الصعب علينا أن نتقبل الوضع الحالي والتغير الكبير في الأمور، كلنا نريد أن نكون على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن لا يجب أن ندع ذلك يحبطنا".

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وأضاف: "الأمر طبيعي أن نشعر بالإحباط، لكن علينا أن نتعامل م الموقف وندرب بجدية ونتأكد من تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة، فمانشستر سيتي يقوم بالأمر ذاته".

وأكمل: "سنرى الآن إذا ما كانت مطاردة صاحب المركز الأول أمر يناسبنا، من الصعب دومًا أن تدرك الشيء قبل أن تمر به، لكنني أعتقد أنهم لديهم خبرة فيما يتعلق بالضغط عليهم".

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واختتم تصريحاته: "تبقت لنا تسع مباريات في الموسم الجاري علينا أن نقدم كل ما لدينا فيهم، بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث في النهاية".