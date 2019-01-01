فيل جونز: نحن لم نحقق شيئًا بعد!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر فيل جونز زملاءه في مانشستر يونايتد من فقدان التركيز والوقوع في فخ تحسن النتائج، مؤكدًا أنهم لم ينجزوا شيئًا بعد.

وتحسنت نتائج اليونايتد بوضوح تحت قيادة مدربه الجديد أولي جونار سولشار، إذ نجح المدرب في الفوز بمبارياته الخمسة الأولى، وكان آخرهم لقاء الدور الثالث من كأس إنجلترا أمام ريدينج.

ويرى البعض أن مباراة توتنهام القادمة هي الاختبار الحقيقي للفريق والمدرب، وهذا ما أيده المدافع الإنجليزي بقوله لصحيفة إنديبندينت "السبيرز اختبار جيد، نحن في مستوً جيد ونجاحات مستمرة".

أضاف "هم في مستوً جيد ويلعبون جيدًا، ونحن بحاجة لأسبوع جيد من الاستعداد لتلك المباراة الصعبة، نأمل أن تساعدنا تلك الفترة من النجاحات على الفوز. لقد استقرت السفينة نسبيًا إن جاز التعبير، لكننا بحاجة للاستمرار. نحن لم ننجز شيئًا بعد وعلينا مواصلة التقدم".

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وكان المدرب سولشار قد استبعد إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى من أهداف اليونايتد هذا الموسم، لكن جونز كان له رأي آخر، بقوله "نحن بالتأكيد نستهدف التواجد في دوري الأبطال الموسم القادم، لكننا لم نفعل شيئًا بعد".

أضاف "أعلم أنه ربما تعبير مبتذل، لكن علينا مواصلة اللعب مباراة بمباراة. لا أريد حقًا التفكير بالمقاعد الأربعة الأولى أو دوري الأبطال أو كأس الاتحاد الإنجليزي، علينا أخذ الأمر مباراة بمباراة. توتنهام فريق صعب وسنرى أين سنكون بعد مواجهته".