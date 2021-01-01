فيليبي لويس: صلاح كان مثل ميسي في تشيلسي

فترة غير موفقة للنجم المصري مع البلوز

أشاد لاعب فلامينجو الحالي وتشيلسي السابق فيليبي لويس بزميله في البلوز محمد صلاح، نجم ليفربول، وشبهه بقائد برشلونة ليونيل ميسي رغم الفترة السلبية في لندن.

صلاح بدأ مشواره مع الكرة الإنجليزية مع تشيلسي في 2014، ولكن فشل في فرض نفسه أساسياً مع جوزيه مورينيو فرحل مُعاراً إلى فيورنتينا ثم نهائياً إلى روما في 2016.

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وعن فترته مع صلاح في لندن يقول لويس مع "جارديان": "مورينيو فشل في إخراج أفضل ما عندي، كما حدث مع صلاح، عانيت مع الأخير في التدريبات".

وأكمل: "عندما قرر الذهاب إلى فيورنتينا سألته لماذا، أنت في تشيلسي، قال لي إنه يريد أن يلعب، قلت لنفسي هذا الفتى جيد".

وواصل البرازيلي: "لم يبحث عن الأموال أو جمع الانتصارات، ولكن ذهب حتى يثبت أن بإمكانه أن يلعب أكثر".

وختم عن المصري: "في التدريبات كان مثل ميسي، حقاً مثل ميسي، يمكنك سؤال أي أحد!".

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لويس نفسه رحل بعد موسم وحيد وعاد مجدداً إلى صفوف أتلتيكو مدريد بعد أن فشل في التأقلم مع تشيلسي، والآن يلعب مع فلامينجو بالدوري البرازيلي.