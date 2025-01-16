زعيم المعارضة يفتح النار على لابورتا

شن فيكتور فونت، المرشح السابق على مقعد رئاسة برشلونة، هجومًا شرسًا على الرئيس الحالي للبارسا، جوان لابورتا، بسبب الوضع المالي المعقد للنادي، متهمًا إياه بالغموض وعدم الشفافية.

وأوضح فونت، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن تعاقد برشلونة مع المدرب الألماني هانسي فليك كان نجاحًا كبيرًا لخصمه لابورتا، لكنه أكد أن كل شيء كان بالصدفة لأن قبل أسبوعين كان قد جدد عقد تشافي.

وأشار إلى أن التعاقد مع لاعب كبير بحجم داني أولمو دون الوثوق في إمكانية تسجيله يعتبر تصرفًا متهورًا، موضحًا أن لابورتا لم يكن لديه خطة وخدعته رابطة الليجا عندما أخبروه أن صفقة نايكي كانت كافية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق فونت إلى الوضع الاقتصادي للنادي، قائلًا: "لابورتا تحدث عن خطة إستراتيجية، لكننا ما زلنا في خطة ما قبل الوباء، ثم قال إننا نعمل على خفض النفقات، لكننا ما زلنا ننفق 800 مليون يورو. لقد أضاع أكثر من مليار يورو خلال هذه الولاية. إنه أسوأ من بارتوميو. الدين أعلى وننفق نفس الأموال تقريبًا".

وفيما يتعلق بالحلول، دعا معارض لابورتا إلى ضرورة تغيير نموذج الإدارة، مشيرًا إلى أن الملعب الجديد "سيولد دخلًا كبيرًا، لكن جزءًا منه سيعاد إلى الدائنين، لذلك كامب نو الجديد لن يكون حلًا سحريًا لإنقاذ النادي".

وفتح فونت ملف صفقة البرازيلي فيتور روكي، قائلًا: "كان لدينا مارك جيو، لكننا تعاقدنا مع روكي. إنه لاعب ليس في مستوى برشلونة، وديكو هو من جلبه للنادي. لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب سوء التصرف، الشيء الوحيد الذي أطلبه هو الشفافية".

وواصل: "عودة بيب جوارديولا؟ يجب تهيئة الظروف المناسبة، حيث لا توجد تغييرات مفاجئة أو قرارات أحادية الجانب بشأن الانتقالات، حتى يأتي ويساعد".

وأخيرًا، أشاد فونت بأداء الفريق الحالي، مشيرًا إلى أنهم يستعيدون شكلهم الجيد وأن هناك جيلًا رائعًا سيمنح النادي الألقاب ودوري الأبطال قريبًا.