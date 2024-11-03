للتعاقد مع بديل روبرت ليفاندوفسكي .. برشلونة يفكر في التضحية بفيتور روكي

ديكو لديه خطة لتخفيض مبلغ سبورتنج لشبونة الضخم

يهتم برشلونة بالتعاقد مع السويدي فيكتور جيوكيريس لتدعيم صفوفه للموسم المقبل، ولكن ناديه سبورتنج لشبونة لديه طلبات مالية كبيرة، مما دفع ديكو المدير الرياضي للبلوجرانا للتفكير في التضحية بالمهاجم فيتور روكي.

وكشفت صحيفة "إل ناسيونال" عن أن سبورتنج لشبونة طلب الحصول على 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل لاعبه السويدي إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يُريد تقديم روكي إلى لشبونة في الصفقة، بعد أن كان النادي البرتغالي يرغب في الحصول على خدماته فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فضل الانتقال إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

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روكي صاحب الـ19 عامًا الذي كلف برشلونة 60 مليون يورو، لم يرق إلى مستوى التوقعات، سواء في النادي الكتالوني أو في بيتيس، وذلك يُريد ديكو التخلص منه في صفقة جيوكيريس.

ويرى ديكو أن المهاجم السويدي سيكون قادرًا على تعويض ليفاندوفسكي، حال رحيله الموسم المقبل، حيث يأمل في إنهاء الصفقة مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى روكي.